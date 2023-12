O Sporting de Braga divulgou um vídeo com uma bela história de Natal. Desde logo, porque Natal é família e o futebol pode ser muito mais do que um jogo.

É a história do reencontro dos irmãos Mathéo e Benjamim. Meios-irmãos que vivem separados, em países diferentes, desde que perderam a mãe, em 2021.

O clube aproveitou a deslocação a Nápoles, onde encerrou a sua presença na fase de grupos da Liga dos campeões, para produzir este reencontro.

Benjamim viajou com o pai desde Nantes, em França. Mathéo, mais velho, vive na Guarda, com os avós e viajou para Itália com a comitiva bracarense.

O clube juntou os dois irmãos no relvado do estádio Diego Maradona, na véspera do jogo, num momento emocionante.

A família, reunida, conviveu com os jogadores e assistiu à partida.

Um belo presente de Natal, um conto da vida real, que vale pena ver na íntegra.