Matheus Reis e a companheira Jack Rodrigues reuniram a família e amigos para anunciar, com orgulho, que o novo membro da família vai ser uma menina.

Já se sabia que o jogador do Sporting ia voltar a ser pai, mas, agora, numa publicação no Instagram, o casal revelou o sexo do novo filho: é uma menina e vai chamar-se Malu.

«Nossos corações estão transbordandoooo!!! Deus na sua perfeição preparou tudo. Nossa família agora está mais que completa, prontinha te esperando. Você já é tão amada, querida e protegida! VEMMMM MALUUUUU!!!», escreveu Jack Rodrigues numa publicação no Instagram.

Será o segundo filho, neste caso, filha, de Matheus Reis, depois do pequeno Matheus, carinhosamente tratado por Teteu, fervoroso adepto do Sporting, como o jogador revelou recentemente numa entrevista ao Maisfutebol.

«O Sporting é a extensão da família, tudo se centra no clube. O meu filho sabe os cânticos todos e a casa está forrada a verde. Somos muito felizes em Lisboa e no Sporting, esperamos ficar por muitos anos», destacou Matheus Reis na referida entrevista.