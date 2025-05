Rui Borges aproveitou o dia de folga para visitar o Mafra, que viu confirmada a descida à Liga 3 no passado fim de semana.

O treinador do Sporting esteve nas instalações do clube mafrense e o presidente José Cristo fez questão de registar o momento. «Obrigado, Rui, por esta visita numa altura difícil do nosso Mafra», escreveu, nas redes sociais, a acompanhar uma fotografia com o treinador dos leões.

Rui Borges orientou o Mafra na segunda metade de 2022/23, terminando na sexta posição da II Liga. Depois, passou por Moreirense e Vitória de Guimarães, antes de chegar a Alvalade.