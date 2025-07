«Posso ter um estilo diferente, não me vestir como as outras pessoas, mas visto-me como gosto.»

Ricardo Mangas não esconde a paixão que tem pela moda e os «looks» arrojados também fazem com que a forma como se veste não passe despercebida. Prestes a ser reforço do Sporting – chegou na última noite a Lisboa – o jogador português concilia o trabalho enquanto futebolista profissional com o gosto pela roupa.

Um gosto que, para já, é apenas um hobbie, mas que tornar-se-á em algo mais concreto, quando acabar a carreira.

Mangas opta por um estilo «streetwear» e inspira-se em vários jogadores de futebol, como Jules Koundé, do Barcelona, mas também em estrelas na NBA. Além dos brincos, que nunca faltam nos «looks» do lateral-esquerdo, é comum vê-lo vestido com peças de marcas de luxo e alta qualidade, quer a caminho dos treinos e jogos, quer durante o tempo de lazer.

As redes sociais do jogador de 27 anos, de resto, estão repletas de «looks» arrojados, muitas vezes em parcerias com fotógrafos.