É um final feliz para Pedro Gonçalves. O jogador dos leões anunciou numa publicação na rede social Instagram que finalmente tem a família completa em casa depois de ter ido buscar as filhas gémeas ao hospital.

Benedita e Belém nasceram de forma prematura no dia 14 de julho e acabaram por ficar cerca de um mês internadas no hospital. Na altura Pote falhou o treino dos leões por «motivos pessoais».

«14/07/2025 o melhor dia das nossas vidas! 30 dias depois podemos trazê-las para casa, as nossas mini guerreiras que quiseram vir antes do tempo mas cheias de força! Os pais amam-vos muito, são o nosso orgulho», escreveu o jogador do Sporting na publicação.

Pedro Gonçalves e a companheira Bruna Rafaela tinham anunciado a gravidez no dia 20 de abril deste ano e casaram no dia 5 de julho.