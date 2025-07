Depois dos primeiros dias a treinar na academia em Alcochete, o Sporting rumou ao Algarve, durante a tarde deste sábado, para continuar a preparação da época que se avizinha.

Na chegada ao hotel, Eduardo Quaresma, um entusiasta de videojogos, surgiu com uma torre de computador e gerou um momento de boa disposição entre os jogadores da equipa leonina. O vídeo do momento começou a circular nas redes sociais e está a dar que falar.

Os criadores de conteúdo // o conteúdo 🎮 pic.twitter.com/eDCHpD2chQ — Sporting CP (@SportingCP) July 12, 2025

No vídeo publicado no Instagram de Jeremiah St. Juste é possível ouvir um colega a brincar com a situação: «Vens para a pré-época ou para jogar PlayStation?»