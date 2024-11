Ainda faltam dois dias para o último jogo, mas a despedida de Ruben Amorim do Sporting já paira no ar. A saída do técnico leonino foi tema de conversa um pouco por todo o lado e chegou aos programas de rádio.

No programa «As Três da Manhã», da Rádio Renascença, as locutoras pediram aos ouvintes sugestões de uma banda sonora para a despedida de Amorim e o próprio treinador surpreendeu ao revelar a escolha.

«Muito obrigado pelas vossas sugestões e pela vossa ajuda para que eu possa ir mais feliz do nosso país. Mas eu gostaria de deixar aqui a minha sugestão, que é a música “A Minha Casinha”, dos Xutos e Pontapés. Porque eu acho que vou ter muitas saudades disto, portanto acho que é uma música se encaixa bem na partida», disse, na mensagem de voz, antes de falar em bom inglês.

«Thank you very much. See you soon.»

Ora veja: