Há 45 min
Sporting: Rui Silva leiloa luvas e camisola que usou contra o PSG
Guarda-redes dos leões com iniciativa solidária para ajudar uma associação da Maia, de onde é natural
No dia em que celebra o 32.º aniversário, Rui Silva anunciou que vai leiloar a camisola e as luvas que utilizou na vitória do Sporting sobre o Paris Saint-Germain, na Liga dos Campeões.
O guarda-redes dos leões vai doar o valor angariado à APPACDM da Maia, o concelho de onde é natural. A APPACDM é uma associação que apoia diariamente pessoas com deficiência intelectual e as respetivas famílias.
