No dia em que celebra o 32.º aniversário, Rui Silva anunciou que vai leiloar a camisola e as luvas que utilizou na vitória do Sporting sobre o Paris Saint-Germain, na Liga dos Campeões.

O guarda-redes dos leões vai doar o valor angariado à APPACDM da Maia, o concelho de onde é natural. A APPACDM é uma associação que apoia diariamente pessoas com deficiência intelectual e as respetivas famílias.