Frederico Varandas, presidente do Sporting, marcou presença no Dubai no passado domingo, onde acompanhou a cerimónia dos prestigiados Globe Soccer Awards. Após o evento, o líder leonino permaneceu nos Emirados Árabes Unidos para celebrar a chegada de 2026 ao lado da família, incluindo a esposa Katarina Larsson e os filhos Santiago e Petra.

Foi através das redes sociais de Katarina Larsson que os adeptos leoninos puderam testemunhar um momento de pura ternura: uma «dança» improvisada entre Varandas e a sua filha Petra.

Nas imagens, o presidente dos leões surge a dançar com Petra ao som de uma música animada, numa festa de final de ano com o presidente do Sporting vestido a rigor.

Veja aqui: