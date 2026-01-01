MF Social
Há 1h e 35min
VÍDEO: Varandas mostra dotes na pista de dança com a filha
Esposa do dirigente leonino partilhou momento nas redes sociais
Frederico Varandas, presidente do Sporting, marcou presença no Dubai no passado domingo, onde acompanhou a cerimónia dos prestigiados Globe Soccer Awards. Após o evento, o líder leonino permaneceu nos Emirados Árabes Unidos para celebrar a chegada de 2026 ao lado da família, incluindo a esposa Katarina Larsson e os filhos Santiago e Petra.
Foi através das redes sociais de Katarina Larsson que os adeptos leoninos puderam testemunhar um momento de pura ternura: uma «dança» improvisada entre Varandas e a sua filha Petra.
Nas imagens, o presidente dos leões surge a dançar com Petra ao som de uma música animada, numa festa de final de ano com o presidente do Sporting vestido a rigor.
Veja aqui:
