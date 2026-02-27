A atriz Sydney Sweeney roubou as atenções nas bancadas de Alvalade, esta sexta-feira.

A norte-americana, de 28 anos, esteve a assistir ao Sporting-Estoril, ao lado de Leo Woodall e Matthew Goode, também eles atores.

Sydney Sweeney é uma das atrizes mais reconhecidas atualmente, tendo-se notabilizado com os papéis em Euphoria e The White Lotus. No Instagram, conta com 26 milhões de seguidores.