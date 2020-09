Tamara Gorro é uma autêntica celebridade no Instagram. A influencer, esposa do ex-jogador do Benfica Ezequiel Garay, tem 1,8 milhões de seguidores e assinalou a chegada a este número com uma fotografia na qual surge sem roupa.

Além disso, Tamara também ofereceu 808 a quem ganhasse um concurso que lançou.

A bela mulher de Garay tem praticamente o triplo dos seguidores do marido, que é nesta altura um jogador livre, mas um homem comprometido na vida.

