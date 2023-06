A cantora norte-americana Taylor Swift vai atuar no Estádio da Luz a 24 de maio de 2024.

Numa publicação nas redes sociais, a cantora pop anunciou esta terça-feira o calendário da digressão mundial «The Eras Tour», onde consta a passagem por Lisboa, naquele que será o primeiro concerto da artista em Portugal.

O público pode registar-se no no site oficial da digressão até sexta-feira, 23 de junho, para tentar garantir um lugar na compra de bilhetes, que abre a 12 de julho, às 12h00.

EXCUSE ME HI I HAVE SOMETHING TO SAY 🙋‍♀️ I can’t wait to see so many of you on The Eras Tour next year at these new international dates! Visit https://t.co/EYBevxhQzH for more information on your registrations, pre-sales and on-sales!! pic.twitter.com/G8zx8QUUAV