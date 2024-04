Rafael Nadal confessou que gostaria de continuar a jogar por mais alguns anos, para que o seu filho tivesse memórias do pai, ainda no ativo.

No rescaldo do triunfo por 2-0 sobre o jovem norte-americano, Darwin Blanch, no Masters 1000 de Madrid, o tenista espanhol admitiu que o mais provável é retirar-se sem cumprir esse objetivo. Ainda assim, garantiu estar feliz por todo o apoio que recebeu da família e dos amigos, ao longo de toda a carreira.

«Queria jogar mais alguns anos, para que o meu filho tivesse memórias de me ver no ativo. Isso seria o ideal, tanto para mim como para a minha esposa, mas provavelmente não vai ser possível. De qualquer forma estou feliz pela equipa que tive comigo, assim como a família e os amigos, durante toda a minha vida. Eles ajudaram-me de todas as formas a ser feliz e isso também me deixa feliz por eles fazerem parte da minha vida. Espero que continuem todos ao meu lado no futuro, quando colocar um ponto final na carreira», admitiu o tenista de 37 anos.

Rafael Nadal volta a jogar este sábado, diante de Alex de Minaur, atual n.º10 do ranking ATP, na segunda ronda do torneio de Madrid.