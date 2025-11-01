MF Social
Tiago Dantas é pai! O ex-Benfica partilhou nas redes sociais, juntamente com a parceira, uma fotografia do pequeno Lourenço, que nasceu nesta terça-feira.
«28-10-2025! O melhor de nós os dois», pode ler-se na descrição da publicação partilhada com Rita Chaves.
Atualmente a jogar no HNK Rijeka, na Croácia, o futebolista de 24 anos leva três golos e três assistências em 19 jogos nesta temporada.
