VÍDEO: crianças no Uganda festejam regresso de CR7 ao topo da Liga Saudita
«The Hyper Kids» é um grupo com milhões de visualizações nas redes sociais
O Al Nassr de Cristiano Ronaldo, Jorge Jesus e João Félix regressou à liderança da Liga Saudita, após golear o Al Hazem (4-0), e viu o momento ser festejado um pouco por todo o mundo.
No Uganda, o grupo «The Hyper Kids», composto por dezenas de crianças, lançou um vídeo a felicitar o capitão da Seleção Nacional e o alcance do mesmo chegou a milhares de pessoas. De resto, a página de Instagram deste grupo conta com 11,2 milhões de seguidores.
Assista aqui ao vídeo:
