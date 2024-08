Ukra deixou o futebol profissional, mas ainda não pendurou as chuteiras. Tal como havia prometido, o internacional português vai continuar nos relvados (e alguns «pelados») e, esta terça-feira, revelou que vai jogar no ACD Fornelo.

Trata-se de uma equipa que alinha no campeonato de futebol amador do concelho de Vila do Conde e que foi criativa na hora de apresentar o mais recente reforço. O emblema vilacondense simulou um rapto e revelou que o contrato contempla um sumo e duas bifanas por jogo.