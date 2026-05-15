A namorada de Vinícius Júnior, jogador do Real Madrid, anunciou, esta sexta-feira, a separação do jogador através das redes sociais. Virgínia Fonseca dá a entender que relação «deixou de fazer sentido» e sublinha o «carinho» pelo futebolista.

«Enquanto estivemos juntos, me dediquei muito, como me dedico a tudo o que me proponho a viver na minha vida. Afinal, eu sempre trabalhei muito, sempre fui muito focada nos meus sonhos e nas minhas responsabilidades. Mas também sou uma mulher, e me permiti viver isso sem criar qualquer barreira, prezando pelo respeito que eu sempre tive dentro de qualquer relação», começou por escrever.

«Ao longo da minha vida, aprendi a nunca negociar aquilo que, para mim, é inegociável. Então, quando algo deixa de fazer sentido, eu prefiro ter maturidade para encerrar com carinho do que permanecer por permanecer. Hoje escolhemos respeitar um o caminho do outro. Torço muito pela felicidade e pelo sucesso do Vinícius, e tudo isso com muito carinho», finalizou a brasileira.

O avançado brasileiro tem vivido, esta temporada, momentos muito complicados no Real Madrid. Coletivamente, a equipa da capital espanhola não irá conquistar qualquer título e a contestação à volta do clube, devido aos resultados e polémicas recentes, é enorme.

Ainda assim, a nível pessoal, Vinícius é o jogador com mais jogos disputados (52) pelos 'merengues' e o segundo melhor marcador (21 golos), apenas atrás de Kylian Mbappé.

Vírginia partilhava regularmente a vida pessoal e do casal nas redes sociais. Agora, a relação de sete meses entre o astro brasileiro e a influenciadora digital chega ao fim.