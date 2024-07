Apesar de ser uma das maiores figuras do futsal do Sporting e de toda a modalidade, com apenas 22 anos, Zicky Té não deixa de lado os estudos. O internacional português candidatou-se ao curso de Gestão do Desporto, na Universidade Autónoma de Lisboa.

A intenção de Zicky, ao aliar o futsal com os estudos, passa por salvaguardar opções para o futuro.

O pivot do Sporting concretiza mais um objetivo, depois de uma temporada de sucesso com o Sporting: marcou 41 golos em 41 jogos, além de conquistar o campeonato e a Taça da Liga.