Os bastidores do Bahrain e da Arábia Saudita: calor, saudades e gerir culturas
Da vida sob 40 graus no Bahrain às diferenças abissais entre a Superliga e a Segunda Liga saudita. Nandinho conta como conquistou o primeiro título da carreira e como se gere um balneário onde alguns jogadores têm… dois empregos
Da vida sob 40 graus no Bahrain às diferenças abissais entre a Superliga e a Segunda Liga saudita. Nandinho conta como conquistou o primeiro título da carreira e como se gere um balneário onde alguns jogadores têm… dois empregos
Chegou ao Bahrain depois de dizer «não» mais vezes do que queria admitir, mas sabia que ficar parado seria desaparecer. Encontrou um país quente, aberto e religiosamente marcado pelos horários das orações, onde precisou de ajustar treinos, métodos e mentalidades. Daí deu o salto para a Arábia Saudita, onde percebeu que há duas realidades: a dos gigantes milionários e a de clubes que ainda lutam por se profissionalizar. Pelo caminho conquistou o seu primeiro título, devolveu identidade a um clube histórico e viveu histórias insólitas com jogadores que tinham de dividir o futebol com empregos estatais. Entre a música e as saudades da família, esta segunda parte da entrevista ao Maisfutebol mostra a adaptação, o choque cultural e a liderança de Nandinho no Médio Oriente.
Leia também:
Parte I - «Era tão pequeno que o treinador me chamou Nandinho… e nunca mais saiu»
Parte III - Nandinho recorda Paulinho e aponta ao futuro: «Gostava de treinar na Primeira Liga»
MF: Depois das passagens pelo futebol português e espanhol, surge o Bahrain. Porquê aceitar esse desafio?
N: Na altura, estava sem clube e não tinha recebido nenhuma proposta em Portugal. Não surgiram projetos aliciantes por cá. Acabou por surgir esta oportunidade. Não vou mentir, a princípio, fui rejeitando. Mas depois, conversando com a família e com a minha esposa, percebi que era importante dar continuidade ao meu trabalho. Se estamos parados muito tempo, caímos no esquecimento. Foi preciso arriscar, sair da zona de conforto. Em boa hora o fiz.
MF: E chega a um clube com história.
N: Sim, mas que já estava afastado das lutas por competições, tendo andado na Segunda Liga. Mas conseguimos conquistar a Taça do Rei, o que foi também um marco histórico. Escrevemos uma página na história do clube e isso deu-nos visibilidade, especialmente a mim, neste mercado, o que me permitiu depois ir para a Arábia Saudita.
MF: O que representou conquistar o seu primeiro título no Bahrain?
N: Conquistar um título pelo Al-Ahli foi especial. Primeiro, porque foi o meu primeiro título enquanto treinador, e isso é sempre marcante. Depois, porque era um clube adormecido, sobretudo no futebol: os adeptos já nem iam ao estádio. Conseguimos mudar essa mentalidade. Passámos a ter muitos adeptos nos jogos, criámos uma ligação. Por isso este título foi especial: escrevemos uma página na história do clube. E o nosso nome ficou ligado a essa história.
MF: E no plano desportivo, como descreve a realidade saudita?
N: Existem duas realidades completamente diferentes. Uma é a Superliga, onde meia dúzia de clubes têm capacidade financeira porque são apoiados por um fundo do Ministério do Desporto. Esses conseguem atrair grandes craques mundiais. Os restantes não têm essa capacidade. A Segunda Liga é competitiva e financeiramente atrativa, mas não é milionária. O clube onde estava, o Al-Bukayriyah, tinha subido há pouco tempo, chegou às meias-finais do play-off de promoção e este ano está bem posicionado. São realidades económicas muito distintas das da Superliga. Joguei contra o Al Hilal num treino e percebe-se logo. A verdade é esta: na Arábia existem duas realidades, a da elite, comparável à Europa, e a da Segunda Liga, que é uma realidade totalmente diferente.
MF: Qual foi o maior choque cultural no Bahrain?
N: Preparei-me bem, falei com treinadores que já tinham estado aqui, como o Hélio Sousa, que tinha sido selecionador nacional no Bahrain. Mas a realidade é completamente distinta da europeia. Mas acho que temos a capacidade de nos adaptar e de perceber. O objetivo é implementar o nosso estilo de jogo, mas de forma gradual e tranquila, para que os jogadores também o aceitem.
MF: Em que sentido?
N: Temos de adaptar os treinos às horas da reza. Aqui há duas etnias religiosas predominantes, xiitas e sunitas, com orações separadas por 10–15 minutos. Isso exige uma certa flexibilidade dos nossos horários. Foi um processo de adaptação. E é normal que, no início, haja esse choque. Mas pouco a pouco, com compreensão e respeito, conseguimos fazer essa transição.
MF: A Arábia Saudita era diferente?
N: Existem algumas diferenças, mas o Bahrain é um país mais aberto, mais ocidentalizado, enquanto na Arábia Saudita, por exemplo, é muito mais fechado, apesar de algumas grandes cidades já serem um pouco mais cosmopolitas.
MF: A nível de grupo, como geriu estas diferenças?
N: A chave foi a empatia. Criámos relações fortes, eu, o meu adjunto e agora o novo staff. Liderar 23 jogadores, com personalidades tão diferentes, exige conhecer o homem por trás do jogador. Isso é fundamental.
MF: Houve momentos caricatos?
N: Muitos jogadores trabalhavam em instituições do Estado, exército ou polícia. E tinham campeonatos dessas instituições. Uma vez, deparei-me com um jogador meu, que era titular e íamos ter um jogo importante. Ele disse-me que tinha que ir jogar no dia anterior, senão perderia o emprego. Eu perguntei: 'Mas se estás aqui e recebes pelo clube, por que vais jogar fora? Não há problema em faltar?' Ele respondeu-me: 'Mas foi o clube que me arranjou este emprego'. Tinha de tentar gerir essa situação, falar com os diretores e pedir para que jogassem apenas 20 ou 25 minutos. Agora, no clube onde estou (Al-Muharraq), são todos profissionais.
MF: Sente que está na melhor fase da carreira?
N: Sinto-me um treinador mais capaz, mais consistente, com maior e melhor conhecimento não só do jogo, mas também da realidade de uma equipa de futebol em vários contextos e com jogadores de mentalidades diferentes. Sinto que estou numa fase mais madura da minha carreira. Agora, se estou no melhor momento da minha carreira, bem, quando ganhamos títulos, é sempre o melhor momento. Mas, mesmo quando não ganhei títulos, tive bons momentos em quase todos os clubes por onde passei.
MF: Como é a rotina no Bahrain?
N: Basicamente é casa-trabalho, trabalho-casa. É muito quente, no verão chega aos 40 e muitos graus. Os refúgios são centros comerciais. Aqui é tranquilo, há cafés, restaurantes. Na Arábia era mais fechado, nem centros comerciais havia onde eu estava.
MF: E a distância da família?
N: É difícil. Perdemos muito. Ainda por cima tenho muitos amigos. Os meus filhos já são adultos, o que facilita. A minha esposa tenta vir três vezes por época e eu vou quando posso. É preciso evitar acumular saudades.
MF: A família pode juntar-se a si no futuro?
N: Gostava, claro. Mas não posso ser egoísta: os meus filhos estão a construir o futuro deles. A minha esposa, sim, é óbvio que, se eu continuar nestes mercados por mais anos, ela virá viver comigo, mas isso é algo que deve ser sempre discutido em família, porque, apesar de serem adultos, os meus filhos vivem comigo e também queremos tê-los por perto.
MF: E sobre hobbies, fala-se que sabe tocar piano…
N: Não, não toco piano! (risos) Eu nasci numa família de músicos; os meus pais são músicos, a minha mãe é fadista, o meu pai era músico, agora já não toca. Portanto, cresci a ouvir música e a ter sempre instrumentos em casa, tocava coisas de ouvido, mas sem técnica nenhuma. Dizer que toco piano é afrontar quem toca.
MF: Se tivesse de tocar uma música para motivar os jogadores antes de uma final?
N: Não sei qual escolheria, mas seria algo alegre, nunca melancólico.
MF: A música influencia o seu trabalho?
N: A música relaxa antes dos jogos, para mim e para os jogadores. Eu ouço música no carro, gosto de vários géneros, mas preferencialmente anos 80 e 90, que era a que eu ouvia na minha juventude.