Chegou ao Bahrain depois de dizer «não» mais vezes do que queria admitir, mas sabia que ficar parado seria desaparecer. Encontrou um país quente, aberto e religiosamente marcado pelos horários das orações, onde precisou de ajustar treinos, métodos e mentalidades. Daí deu o salto para a Arábia Saudita, onde percebeu que há duas realidades: a dos gigantes milionários e a de clubes que ainda lutam por se profissionalizar. Pelo caminho conquistou o seu primeiro título, devolveu identidade a um clube histórico e viveu histórias insólitas com jogadores que tinham de dividir o futebol com empregos estatais. Entre a música e as saudades da família, esta segunda parte da entrevista ao Maisfutebol mostra a adaptação, o choque cultural e a liderança de Nandinho no Médio Oriente.

MF: Depois das passagens pelo futebol português e espanhol, surge o Bahrain. Porquê aceitar esse desafio?

N: Na altura, estava sem clube e não tinha recebido nenhuma proposta em Portugal. Não surgiram projetos aliciantes por cá. Acabou por surgir esta oportunidade. Não vou mentir, a princípio, fui rejeitando. Mas depois, conversando com a família e com a minha esposa, percebi que era importante dar continuidade ao meu trabalho. Se estamos parados muito tempo, caímos no esquecimento. Foi preciso arriscar, sair da zona de conforto. Em boa hora o fiz.

MF: E chega a um clube com história.

N: Sim, mas que já estava afastado das lutas por competições, tendo andado na Segunda Liga. Mas conseguimos conquistar a Taça do Rei, o que foi também um marco histórico. Escrevemos uma página na história do clube e isso deu-nos visibilidade, especialmente a mim, neste mercado, o que me permitiu depois ir para a Arábia Saudita.

Nandinho no comando do Al Bukayriyah da Arábia Saudita

MF: O que representou conquistar o seu primeiro título no Bahrain?

N: Conquistar um título pelo Al-Ahli foi especial. Primeiro, porque foi o meu primeiro título enquanto treinador, e isso é sempre marcante. Depois, porque era um clube adormecido, sobretudo no futebol: os adeptos já nem iam ao estádio. Conseguimos mudar essa mentalidade. Passámos a ter muitos adeptos nos jogos, criámos uma ligação. Por isso este título foi especial: escrevemos uma página na história do clube. E o nosso nome ficou ligado a essa história.

MF: E no plano desportivo, como descreve a realidade saudita?

N: Existem duas realidades completamente diferentes. Uma é a Superliga, onde meia dúzia de clubes têm capacidade financeira porque são apoiados por um fundo do Ministério do Desporto. Esses conseguem atrair grandes craques mundiais. Os restantes não têm essa capacidade. A Segunda Liga é competitiva e financeiramente atrativa, mas não é milionária. O clube onde estava, o Al-Bukayriyah, tinha subido há pouco tempo, chegou às meias-finais do play-off de promoção e este ano está bem posicionado. São realidades económicas muito distintas das da Superliga. Joguei contra o Al Hilal num treino e percebe-se logo. A verdade é esta: na Arábia existem duas realidades, a da elite, comparável à Europa, e a da Segunda Liga, que é uma realidade totalmente diferente.

MF: Qual foi o maior choque cultural no Bahrain?

N: Preparei-me bem, falei com treinadores que já tinham estado aqui, como o Hélio Sousa, que tinha sido selecionador nacional no Bahrain. Mas a realidade é completamente distinta da europeia. Mas acho que temos a capacidade de nos adaptar e de perceber. O objetivo é implementar o nosso estilo de jogo, mas de forma gradual e tranquila, para que os jogadores também o aceitem.

MF: Em que sentido?

N: Temos de adaptar os treinos às horas da reza. Aqui há duas etnias religiosas predominantes, xiitas e sunitas, com orações separadas por 10–15 minutos. Isso exige uma certa flexibilidade dos nossos horários. Foi um processo de adaptação. E é normal que, no início, haja esse choque. Mas pouco a pouco, com compreensão e respeito, conseguimos fazer essa transição.

MF: A Arábia Saudita era diferente?

N: Existem algumas diferenças, mas o Bahrain é um país mais aberto, mais ocidentalizado, enquanto na Arábia Saudita, por exemplo, é muito mais fechado, apesar de algumas grandes cidades já serem um pouco mais cosmopolitas.

MF: A nível de grupo, como geriu estas diferenças?

N: A chave foi a empatia. Criámos relações fortes, eu, o meu adjunto e agora o novo staff. Liderar 23 jogadores, com personalidades tão diferentes, exige conhecer o homem por trás do jogador. Isso é fundamental.

MF: Houve momentos caricatos?

N: Muitos jogadores trabalhavam em instituições do Estado, exército ou polícia. E tinham campeonatos dessas instituições. Uma vez, deparei-me com um jogador meu, que era titular e íamos ter um jogo importante. Ele disse-me que tinha que ir jogar no dia anterior, senão perderia o emprego. Eu perguntei: 'Mas se estás aqui e recebes pelo clube, por que vais jogar fora? Não há problema em faltar?' Ele respondeu-me: 'Mas foi o clube que me arranjou este emprego'. Tinha de tentar gerir essa situação, falar com os diretores e pedir para que jogassem apenas 20 ou 25 minutos. Agora, no clube onde estou (Al-Muharraq), são todos profissionais.

MF: Sente que está na melhor fase da carreira?

N: Sinto-me um treinador mais capaz, mais consistente, com maior e melhor conhecimento não só do jogo, mas também da realidade de uma equipa de futebol em vários contextos e com jogadores de mentalidades diferentes. Sinto que estou numa fase mais madura da minha carreira. Agora, se estou no melhor momento da minha carreira, bem, quando ganhamos títulos, é sempre o melhor momento. Mas, mesmo quando não ganhei títulos, tive bons momentos em quase todos os clubes por onde passei.

Nandinho conquistou o campeonato do Bahrain pelo Al Muharraq em 2024/25

MF: Como é a rotina no Bahrain?

N: Basicamente é casa-trabalho, trabalho-casa. É muito quente, no verão chega aos 40 e muitos graus. Os refúgios são centros comerciais. Aqui é tranquilo, há cafés, restaurantes. Na Arábia era mais fechado, nem centros comerciais havia onde eu estava.

MF: E a distância da família?

N: É difícil. Perdemos muito. Ainda por cima tenho muitos amigos. Os meus filhos já são adultos, o que facilita. A minha esposa tenta vir três vezes por época e eu vou quando posso. É preciso evitar acumular saudades.

MF: A família pode juntar-se a si no futuro?

N: Gostava, claro. Mas não posso ser egoísta: os meus filhos estão a construir o futuro deles. A minha esposa, sim, é óbvio que, se eu continuar nestes mercados por mais anos, ela virá viver comigo, mas isso é algo que deve ser sempre discutido em família, porque, apesar de serem adultos, os meus filhos vivem comigo e também queremos tê-los por perto.

MF: E sobre hobbies, fala-se que sabe tocar piano…

N: Não, não toco piano! (risos) Eu nasci numa família de músicos; os meus pais são músicos, a minha mãe é fadista, o meu pai era músico, agora já não toca. Portanto, cresci a ouvir música e a ter sempre instrumentos em casa, tocava coisas de ouvido, mas sem técnica nenhuma. Dizer que toco piano é afrontar quem toca.

MF: Se tivesse de tocar uma música para motivar os jogadores antes de uma final?

N: Não sei qual escolheria, mas seria algo alegre, nunca melancólico.

MF: A música influencia o seu trabalho?

N: A música relaxa antes dos jogos, para mim e para os jogadores. Eu ouço música no carro, gosto de vários géneros, mas preferencialmente anos 80 e 90, que era a que eu ouvia na minha juventude.