A noite de quarta-feira vai perdurar na memória de Edoardo Motta, guarda-redes que protagonizou o apuramento da Lazio para a final da Taça. Em Bérgamo, frente à Atalanta, o italiano de 21 anos viu Nuno Tavares e Cataldi falharem o primeiro e o segundo penálti da Lazio, procedendo a travar os remates de Scamacca, Zappacosta, Pasalic e de De Katelaere.

Titular há sete jogos, beneficiou da lesão de Provedel – titularíssimo desde 2022 – e acumula créditos junto de Sarri, tendo sofrido quatro golos em sete jogos. E este ciclo apenas começou em janeiro, quando a Lazio contratou Motta a troco de 1.2 milhões de euros, proveniente do Reggiana, da segunda divisão.

Natural de Biella – na região de Piemonte, cuja capital é Torino – Edoardo Motta nasceu para o futebol a poucos minutos de casa, antes de integrar a formação da Juventus. No princípio de abril, em entrevista à Radio Laziale, Tizano Scarpera – o primeiro treinador de Edoardo Motta – desdobrou-se em elogios e salientou o orgulho neste pupilo.

«Conheci-o com 10 anos, fruto da amizade com o pai. O Edoardo era tímido, mas sempre demonstrou respeito por todos, além de ser focado e dedicado. Já demonstrava potencial físico e estava destinado a crescer. Nessa altura, mais do que a técnica, apostámos em trabalhar a comunicação. Quando saía à bola e jogava com os pés lembrava-me do Francesco Toldo [ex-Inter e Fiorentina]. O Novara queria-o, mas a Juve foi mais rápida.»

«Mal posso esperar para o felicitar pessoalmente. Vai estar na seleção principal», relatou Tizano Scarpera.

Entre chamadas aos escalões jovens de Itália, Motta terminou a formação entre Alessandria, Monza e Reggiana. Há um ano, o guardião estreou-se pela equipa principal do Reggiana, agarrando a titularidade para esta temporada. Ao cabo de 21 jogos e 31 golos sofridos, Motta deixou o Reggiana no 13.º lugar da Serie B, um ponto acima da zona de despromoção. Entretanto, este emblema caiu para o 20.º e último lugar, a quatro pontos de zona segura.

No caminho para a afirmação enquanto sénior, Edoardo Motta – também conhecido por “Eddy” – concorre com Lapo Nava (Cremonese), Lorenzo Palmisani (Frosinone) e Diego Mascardi (Spezia) pela titularidade na seleção sub-21. E porque não pensar noutros voos? Afinal, na noite de quarta-feira, este jovem teve pela frente Marco Carnesecchi, guarda-redes da Atalanta e – a par de Meret (Nápoles) – suplente de Donnarumma (Man City) na seleção principal.

Dotado de 1,94 metros, Motta tem o pé direito como preferencial e vai-se revelando um especialista em penáltis. A 22 de março, aquando da vitória da Lazio em Bolonha (2-0), o guarda-redes travou Riccardo Osolini ao minuto 51, quando os anfitriões espreitaram a vantagem.

A Lazio ainda sonha com os lugares europeus, uma vez que ocupa o nono lugar do campeonato, a 11 pontos da rival Roma (6.ª). A cinco jornadas do fim da Serie A, a Lazio recebe a Udinese (11.ª) na segunda-feira (19h45).

Quanto à final da Taça, frente ao Inter, está agendada para 13 de maio.