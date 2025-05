2024/25 foi uma época de afirmação para muitos jovens jogadores. Certamente que o caro leitor já terá alguns nomes em mente que atingiram ou consolidaram fama internacional - Lamine Yamal, Miles Lewis-Skelly, Pau Cubarsí, Raul Asencio, Abdukodir Khusanov ou Ethan Nwaneri tiveram épocas para recordar. Nem foi preciso estar muito atento para testemunhar a ascensão de Geovany Quenda, do Sporting, ou Rodrigo Mora, do FC Porto, em 2024/25.

Porém, neste artigo falamos de outra craveira de jogadores. Jovens atletas que conquistaram a titularidade esta temporada - alguns deles tão jovens quanto 17 anos de idade - em clubes de segunda linha na Europa. Alguns chegaram à seleção dos respetivos países e apostamos que a lista de dez jogadores contempla alguns nomes que lhe eram desconhecidos até agora. O Maisfutebol apresenta-lhe, juntamente com o Sofascore, dez estrelas emergentes que talvez tenha perdido nesta época.

10. Mika Biereth

Comecemos com um dos jogadores mais conhecidos da lista, especialmente para os adeptos de Sporting e Benfica. O avançado dinamarquês Mika Biereth dividiu a temporada entre o Sturm Graz, do país-natal, e o Mónaco, de França. A primeira equipa defrontou o Sporting na Champions enquanto os monegascos travaram um triplo duelo com as águias nessa competição. Nascido em Londres, estreou-se pela seleção da Dinamarca. Completou formação no Fulham e Arsenal, mas nunca foi aposta em Inglaterra.

Após destacar-se na segunda metade da temporada passada numa cedência ao Sturm Graz, conquistou a Áustria até janeiro com 14 golos e valeu uma transferência de 13 milhões ao clube com destino ao Mónaco. Também em França manteve o faro goleador – 13 golos em 19 jogos, com três hat-tricks pelo meio. Aos 22 anos, Biereth está perfeitamente a tempo de se imiscuir entre os grandes avançados europeus. Está bem encaminhado.

9. Luka Vuskovic

A seguir, temos um dos nomes menos conhecidos da lista. Já ouvir falar do defesa-central croata Luka Vuskovic? Talvez se tenha cruzado com alguma notícia sobre a ida do jovem para o Tottenham. O clube inglês pagou 14 milhões de euros pelo defesa-central pertencente ao Hajduk Split mas que se destacou... no Westerloo, da Bélgica. Fez grande parte da temporada a titular no clube e destacou-se pelo número invulgar de golos marcados – sete, tanto de cabeça como com os pés. Até de pontapé de bicicleta.

Dono de uma estampa física impressionante para a idade (1,93m), Vuskovic é rápido na antecipação, calmo na leitura dos lances e eficiente com a bola nos pés. Motivos que levaram o Tottenham a desembolsar uma bela quantia pelos seus préstimos quando tinha apenas 16 anos.

8. Andrija Maksimovic

Ficamos pelos Balcãs no próximo atleta da lista. Andrija Maksimovic é, tal como Luka Vuskovic, da geração de 2007. Uma geração de fantasistas como Yamal, Quenda ou Rodrigo Mora que também mostra bons talentos na Europa de Leste. Aos 17 anos, Maksimovic impôs-se no Estrela Vermelha, um dos principais clubes da Sérvia. No início da temporada ainda disputou jogos pelos juniores, marcando ao Benfica na Youth League, mas depois somou 36 jogos, seis golos e sete assistências pela equipa principal. Três dos tentos foram de bola parada – um especialista precoce.

Descaído para a meia direita, o ambidestro destaca-se pela criação de oportunidades para os colegas. Não sendo um jogador franzino (1,82m), parece ter grande margem de progressão noutras paragens. É também por isso que já o jogador mais valioso do campeonato sérvio, segundo o Transfermarkt, e internacional A em seis ocasiões.

7. Nico Paz

Pode ter Paz no nome, mas para as defesas contrárias é um inferno. Nico Paz é um organizador de jogo refinado, com influências argentinas e espanholas no seu jogo. Filho do antigo internacional argentino Pablo Paz, nasceu em Tenerife e fez a sua formação em Espanha. Saltou do Tenerife para o Real Madrid no escalão sub-13 e por lá deu cartas até chegar à idade senior. Tapado pela política de transferências de Florentino Perez, Nico Paz procurou a sua sorte no Como de Cèsc Fàbregas e foi feliz.

O médio-centro impôs-se no clube recém-promovido à Serie A e foi titular em quase todos os jogos. Conseguiu seis golos, oito assistências e uma pontuação média Sofascore de 7.29 esta época (bastante respeitável). Recupera bolas, remata e cobre bastante bem o meio-campo ofensivo. Já se estreou pela seleção campeã do mundo em outubro e ainda foi suplente utilizado no recente Superclasico.

6. Franco Mastantuono

Já que falamos em argentinos... Franco Mastantuono é um dos nomes que mais se tem destacado na América do Sul nos últimos anos. Produto da mítica formação do River Plate, chama o Monumental, o maior estádio do país, de casa. Isto, aos 17 anos. Quem olha para ele não diria que fosse tão jovem, tanto pela aparência como pela maturidade dentro de campo. Em 2024 somou 41 jogos pelo River, conquistando gradualmente o seu espaço. Em 2025, já é titular indiscutível.

Soma cinco golos e quatro assistências em 16 jogos. Mas o que chamou mais a atenção recentemente foi um golaço de livre direto contra o Boca Juniors. Bate bolas paradas, tem bastantes toques na área adversária e dribla bem. Falta-lhe alguma velocidade, mas promete bastante. Tanto, que a cláusula de rescisão de 45 milhões de euros já parece parca.

5. Joan Garcia

Vamos ao único guarda-redes da lista. Longe das decisões do campeonato espanhol, há um guarda-redes que se destaca dos demais no Espanhol de Barcelona. Joan Garcia conquistou definitivamente a titularidade pelo clube nesta temporada e tem sido essencial para que este não seja despromovido. A equipa ainda garantiu matematicamente a permanência, mas para lá caminha.

Não tem sido por falta de esforço de Garcia. Tem uma pontuação média Sofascore de 7.42 (!), com oito golos evitados, uma média a roçar as quatro defesas por jogo e dois penalties defendidos. Promete ser o próximo pupilo de uma já significativa escola de guarda-redes espanhóis.

4. Pietro Comuzzo

Talvez a época de Comuzzo não tenha atingido a espetacularidade de outros nomes referidos, mas há que sublinhar – aos 20 anos, tornou-se titular no centro da defesa da Fiorentina, com 42 jogos, mereceu duas chamadas à seleção italiana e promete dar que falar nos próximos anos.

Rapidez, poder de choque, antecipação, agressividade e objetividade são características que podemos associar a Pietro Comuzzo. Um protótipo de defesa italiano (e esses normalmente duram bastantes quilómetros). Afirmou-se no sistema de três centrais de Raffaelle Palladino e promete dar que falar.

3. Konstantinos Karetsas

Não será o único grego na lista. Uma nação que tem estado arredada dos grandes holofotes do futebol europeu começa a assistir, por coincidência ou não, ao surgimento de uma série de jovens talentos. A seleção grega subiu recentemente ao escalão A da Liga das Nações e Konstantinos Karetsas participou da festa… aos 17 anos. Talvez a chamada tenha sido apressada por ter também nacionalidade belga, mas ninguém lhe tira o mérito.

Karetsas tinha participado em apenas quatro jogos na época passada, com 16 anos. No início desta época, o treinador Thorsten Fink confiou nele e foi-lhe dando várias vezes a titularidade, nem sempre completando os jogos. O grego, nascido precisamente em Genk, tem sido o criativo de uma equipa que se prepara para ficar em terceira na Liga. Tem três golos e quatro assistências pelo clube, assumindo as bolas paradas, e já um golo marcado pela seleção grega diante da Escócia. Um talento que merece acompanhamento.

2. Charalampos Kostoulas

Bem dissemos que havia outro grego na lista. Este deslumbra por terras helénicas, também com 17 anos. Charalampos Kostoulas é colega de equipa de vários portugueses no Olympiakos, que têm testemunhado a evolução do médio criativo a olhos vistos. O avançado nem sempre tem sido titular, sendo lançado muitas vezes por Mendilibar durante as partidas, mas já deixou a sua marca. Sete golos notados, dois deles ao PAOK e um ao Panathinaikos de Rui Vitória.

Com 42% de concretização de oportunidades claras, em cada duas chances de golo o ponta-de-lança marca uma. Com 1,85m de altura, tem um bom perfil físico para evoluir e, quem sabe, fazer parceria com Vangelis Pavlidis na seleção grega em breve.

1. Ayyoub Bouaddi

Este nome surgiu entre os nomeados para o prémio da Ligue 1 para melhor jogador jovem da temporada, ao lado de João Neves. Ou até de outro jovem que merecia destaque – Andrey Santos, do Estrasburgo. Mas Ayyoub Bouaddi é mais um graduado de 2007 que ganha protagonismo numa das principais ligas europeias. Bruno Génésio deu-lhe a titularidade a espaços durante a temporada mas na retina ficam os noventa minutos disputados contra o Real Madrid... no dia do 17.º aniversário.

O colega de André Gomes e Tiago Santos é muito competente a conservar a posse da bola, com 89% de precisão de passe esta temporada. Ganha 50% dos duelos e recupera uma média de 2.7 bolas por jogo. O franco-marroquino tem ainda muita margem para evoluir mas já demonstra qualidades de um médio seguro.

Quem acrescentaria à lista?