O ator norte-americano Chuck Norris, dono de uma longa filmografia, foi hospitalizado de urgência no arquipélago do Havai, mais concretamente na ilha de Kauai, segundo o TMZ, um portal especializado em notícias de famosos.

O jornal não especifica a condição médica de Norris, mas garante que o ator de 86 anos está de «bom humor». Um dia antes, na quarta-feira, Norris até «contava piadas» durante um treino realizado com amigos.

Apesar da longevidade, Norris tem mantido sempre a atividade física que lhe é tão característica. Tanto dele, como dos seus papéis no cinema.

Norris ficou conhecido pela saga Desaparecido em Combate, Força Delta ou o filme Código de Silêncio, nas décadas de 70 e 80 do século passado.