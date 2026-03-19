Internacional
Há 24 min
Ator Chuck Norris hospitalizado de urgência no Havai
Ator popular de filmes de ação está consciente e de «bom humor»
DS
Ator popular de filmes de ação está consciente e de «bom humor»
DS
O ator norte-americano Chuck Norris, dono de uma longa filmografia, foi hospitalizado de urgência no arquipélago do Havai, mais concretamente na ilha de Kauai, segundo o TMZ, um portal especializado em notícias de famosos.
O jornal não especifica a condição médica de Norris, mas garante que o ator de 86 anos está de «bom humor». Um dia antes, na quarta-feira, Norris até «contava piadas» durante um treino realizado com amigos.
Apesar da longevidade, Norris tem mantido sempre a atividade física que lhe é tão característica. Tanto dele, como dos seus papéis no cinema.
Norris ficou conhecido pela saga Desaparecido em Combate, Força Delta ou o filme Código de Silêncio, nas décadas de 70 e 80 do século passado.
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