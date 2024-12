De acordo com um comunicado do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) divulgado nesta quinta-feira, avizinham-se dias de muito nevoeiro no próximo fim-de-semana.

Quatro distritos estão já sob aviso amarelo devido a nevoeiro com «persistência superior a 48 horas, em especial em zonas de vale».

A partir das 00h00 de sábado e até às 12h00 de domingo, o aviso passa a laranja para os distritos de Bragança, Viseu, Guarda e Vila Real.

O IPMA emitiu ainda um alerta amarelo para o distrito de Faro devido a agitação marítima na costa sul. O aviso para Faro está em vigor e é válido até às 06h00 de sábado.