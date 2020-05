O Governo anunciou, nesta quinta-feira, que a realização de festivais de música vai manter-se proibida até ao dia 30 de setembro, por força da pandemia de covid-19.

O comunicado do Conselho de Ministros salvaguarda um regime de carácter excecional para os eventos que tenham de ser adiados, e prevê ainda a emissão de vales para todos aqueles que tivessem já comprado bilhete.

O primeiro-ministro, António Costa, tinha recebido os empresários desta área no final do mês de abril, no Palácio de São Bento.