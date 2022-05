A data do casamento de Andy Carroll aproxima-se, mas a novela em torno da alegada traição um par de semanas antes de dar o nó com Billi Mucklow ainda não terminou. Após a despedida de solteiro no Dubai, o avançado do West Bromwich Albion foi fotografado com uma mulher na cama de hotel, enquanto, aparentemente, dormia.

Taylor Jane Wilkey, que surge ao lado de Carroll nas fotografias, gere um bar de um hotel no Dubai e veio agora a público reiterar que não se envolveu sexualmente com o futebolista.

«Foi um dia incrível, a bebida estava a fluir e o Andy parecia estar a divertir-se muito. Ele veio conversar connosco e perguntou o que fazíamos, ele parecia porreiro, um cavalheiro», começou por contar ao The Sun.

Taylor Jane, que estava com uma amiga, assumiu que «em nenhum momento alguém mencionou que era uma despedida de solteiro» e que o grupo de homens «começou a beber ao meio-dia», naquele que parecia um dia normal de férias entre amigos.

«Todos os rapazes pareciam ser de relações públicas ou marketing, ou tinham o seu próprio negócio, ninguém falava de futebol. Mas, depois, percebemos quem era o Andy, eu não percebi o quão conhecido ele era, não é propriamente o Jack Grealish ou Marcus Rashford», disse.

«Estávamos todos tão bêbados. Lembro-me do Andy a dançar com um par de cuecas na cabeça e o DJ não parava de gritar com ele. Eles cuidaram de nós, nunca nos sentimos assediadas por nenhum deles. Depois, um dos amigos do Andy disse que havia festa no quarto de hotel dele», contou.

«Fomos de táxi e ficámos na sala, ligámos a TV e pusemos uma música, já havia álcool lá. Bebemos, rimos e dançámos com a música alta. Chegou ao ponto em que o Andy continuava a adormecer, já tinha tirado a camisa, mas ainda estava de calças. Ele continuou apenas deitado na cama.»

A gerente do bar revelou que foram gastas cerca de 30 mil libras (cerca de 35 mil euros) nesse dia, sublinhou que «não sabia que ele ia casar» e pediu desculpas à noiva de Carroll.

«Ele não estava em condições de fazer nada. Sinto muito por esta trapalhada, mas não fiz nada de errado. Desculpa, Billi, eu sei o que parece, mas não fizemos sexo», garantiu.

«Ela precisa de saber que nada sexual aconteceu entre mim e o Andy, eu juro», acrescentou.

Taylor confessou ainda que está arrependida devido às fotografias tiradas naquele dia.

«Quando tirei aquela selfie com ele na cama eu ainda estava vestida, com um vestido rosa mas, com o zoom, parece que estou nua, mas não. Estava com um vestido justo e um dos rapazes sugeriu que colocássemos roupões. Foi depois que acabámos na cama com o Andy», recordou.

Taylor confessou estar «com raiva», dado que as fotografias foram divulgadas nos tablóides ingleses, depois de as partilhar com amigos.

«Eu pareço uma oportunista, algo que não sou. Recebi ameaças de morte e mensagens de ódio, tem sido muito perturbador», assumiu, antes de voltar a desculpar-se perante a noiva de Carroll.

«Espero que a Billi o perdoe. O Andy era um tipo porreiro. Eu odiaria que eles cancelassem o casamento por causa desta coisa toda», concluiu.

