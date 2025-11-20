De férias, depois de ajudar Portugal a garantir o apuramento para o Mundial 2026, com um hat-trick na goleada frente à Arménia (9-1), Bruno Fernandes está de férias em Paris, com a mulher, e aproveitou o momento para tirar uma fotografia com João Neves e Vitinha (ou pelo menos tentou).

A aproveitar o descanso antes de se juntar aos treinos do Manchester United, o médio português viajou com Ana Pinho para a capital francesa, durante 24 horas, com baguetes, Torre Eiffel e Paris Saint-Germain a fazerem parte do roteiro do casal.

Nas redes sociais, Bruno Fernandes partilhou várias fotografias das mini-férias e numa delas aparece uma imagem dos compatriotas João Neves e Vitinha, gravada num expositor de uma loja do clube francês. Em tom de brincadeira, o atleta do Manchester United decidiu tirar uma selfie e identificar os colegas de Seleção.