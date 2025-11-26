MFSocial
Há 1h e 1min
Cristiano Ronaldo (não o que está a pensar) faz anos e a internet mobiliza-se
Publicação de clube espanhol dá nas vistas pelo nome do jovem aniversariante do dia
Uma publicação, à partida banal, a desejar os parabéns a um jogador dos escalões jovens do clube espanhol Unionistas Salamanca tornou-se, inesperadamente, viral nas redes sociais.
Tudo por causa do nome do aniversariante, Cristiano Ronaldo, isso mesmo, o que gerou uma onda de reações na rede social X.
São já mais de dois mil gostos, 360 partilhas e 100 comentários, entre referências ao internacional português e os parabéns ao pequeno Cristiano.
Feliz aniversário, Ronaldo!
🎂🎉 𝐂𝐑𝐈𝐒𝐓𝐈𝐀𝐍𝐎 𝐑𝐎𝐍𝐀𝐋𝐃𝐎 - ¡Hoy, 26 de Noviembre, celebramos el cumpleaños de Cristiano Ronaldo, jugador de Pequeños Unionistas!— Cantera Unionistas CF (@USCFbase) November 26, 2025
Desde el club deseamos que disfrutes de tu día.
¡Muchísimas felicidades!#ConstruyendoUSCF🏗️ pic.twitter.com/ufFkZLBGOR
