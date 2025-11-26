Uma publicação, à partida banal, a desejar os parabéns a um jogador dos escalões jovens do clube espanhol Unionistas Salamanca tornou-se, inesperadamente, viral nas redes sociais.

Tudo por causa do nome do aniversariante, Cristiano Ronaldo, isso mesmo, o que gerou uma onda de reações na rede social X.

São já mais de dois mil gostos, 360 partilhas e 100 comentários, entre referências ao internacional português e os parabéns ao pequeno Cristiano.

Feliz aniversário, Ronaldo!