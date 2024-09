João Neves celebra 20 anos de idade nesta sexta-feira. O médio do Paris Saint-Germain cumpre o primeiro aniversário fora de casa - está convocado para o jogo desta sexta, contra o Rennes - mas tem recebido já algumas demonstrações de carinho.

Além das contas oficiais do Paris Saint-Germain e da Seleção portuguesa terem parabenizado o médio, João Neves recebeu felicitações da namorada, a atriz Madalena Aragão.

Aragão publicou duas stories do Instagram a com a legenda «parabéns à minha pessoa», escreveu a atriz. João Neves republicou as ditas fotografias.