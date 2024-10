João Palhinha fez uma publicação nas redes sociais em que dá os parabéns ao filho, que cumpre o segundo aniversário nesta quinta-feira.

Através do Instagram, Palhinha escreveu uma longa mensagem em que admite que o filho é a maior motivação «para encarar as adversidades e injustiças» da vida. Recorde-se que o futebolista atravessa uma separação com a ex-companheira Patrícia Palhares.

«Querido filho, dois anos que passaram a voar, a luz, a tamanha felicidade e todo o amor que trouxeste à minha vida, desde o teu memorável nascimento, será o maior tesouro que a vida algum dia me dará. És o meu maior pilar, o meu melhor amigo e a minha maior motivação para encarar as adversidades e injustiças que a vida me coloca à frente. Agradeço todos os dias por saber o que é um amor de um Pai, dedicado, carinhoso, protetor e acima de tudo exemplar», começa por dizer.

Mais do que ser futebolista, Palhinha diz que a sua «maior missão e desafio» será proteger o filho e passar «os valores e princípios» em que foi formado.

«O maior reconhecimento de todo este amor será ver nos teus olhos a cada dia, a alegria genuína e o sorriso contagiante que te define. A minha maior missão e desafio nesta vida será sempre proteger-te e passar os valores e princípios que fui formado e no qual me orgulho muito! Escrevo este texto com muita emoção junta, por refletir um pouco daquilo que sinto enquanto Pai e por ser o dia do teu aniversário! Muitos parabéns meu querido filho pelos teus dois anos. Amo-te muito. Juntos, lado a lado como sempre», escreveu o médio do Bayern Munique.