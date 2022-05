De regresso ao Rio de Janeiro, para gozar um período de férias, Jorge Jesus realizou um sonho de criança.

O treinador português esteve no Sambódromo a assistir ao desfile das campeãs do Carnaval 2022.

«Voltei onde deixei bons amigos e realizei um sonho que tinha de criança. Fui finalmente ao Sambódromo ver pessoalmente aquilo que via na televisão quando era miúdo», escreveu Jorge Jesus nas redes sociais, numa mensagem acompanhada por alguns vídeos e fotografias dos momentos de convívio com amigos e familiares.

Veja, no vídeo associado ao artigo, as imagens partilhadas por Jesus no Sambódromo do Rio de Janeiro.