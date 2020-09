Pai pela primeira vez deste este domingo, o antigo basquetebolista Pau Gasol decidiu, em conjunto com a esposa, Cat McDonnell, aproveitar o nascimento da filha para prestar homenagem à família Bryant.

Amigo de Kobe, com quem jogou nos Lakers, Gasol decidiu chamar Elisabet Gianna à bebé. O segundo nome presta assim homenagem à filha de Kobe, que também faleceu no acidente de helicóptero que vitimou a antiga estrela da NBA.

«A nossa pequena já está connosco! Correu tudo bem e não podíamos estar mais felizes!! Elisabet Gianna Gasol, um nome com muito significado para a nossa filha preciosa», escreveu Gasol nas redes sociais.

O espanhol criou uma amizade muito forte com Kobe, e desde a morte deste (e da filha Gianna) tem procurado estar próximo da família Bryant, a ponto de ter decidido passar o dia do 40.º aniversário com a viúva, Vanessa, e com as "sobrinhas".