Dan Burn confessou que quando recebeu uma mensagem de Thomas Tuchel, selecionador de Inglaterra, nem sequer acreditou que fosse mesmo ele o remetente. Algo compreensível, dada a história de vida do inglês. Nada lhe foi oferecido - nasceu em Blyth, uma pequena localidade na área metropolitana de Newcastle upon Tyne. Foi dispensado da formação do Newcastle com onze anos, mostrou-se nas divisões inferiores e consegue a primeira chamada à «Seleção dos Três Leões» aos 32 anos.

Mas não foi só isso. Dan Burn tem um trajeto recheado de peripécias, umas mais dolorosas do que outras. Para além da estatura que o diferencia de quase todos os outros no relvado (1,98m), Burn chama a atenção por ter... nove dedos. Na mão direita, falta-lhe o anelar. Isto porque aos 13 anos sofreu um acidente que obrigou à amputação. Trepava uma vedação quando um anel lhe prendeu o dedo. A situação complicou-se e teve mesmo de ficar sem o anelar. Burn, que jogava a guarda-redes na altura, deixou o futebol.

Aos 16 anos começou a trabalhar numa cadeia de supermercados. Ia todos os sábados das 13h30 até às 22h durante seis meses, explicou o próprio. Fazia apenas uma coisa - repunha carrinhos de compras. Porém, o bichinho do futebol nunca cessou e alinhou em 2007, quatro anos depois da rejeição no Newcastle, pelo Blyth Town, da terra-natal. Agora como defesa, alinhou ainda pelo New Hartley, Blyth Spartans e Darlington, equipas de parca expressão. Porém, conseguiu destacar-se e merecer uma oportunidade nas reservas do Fulham, aos 19 anos.

Dan Burn (à direita) celebra League One pelo Yeovil Town

Primeiro título foi ganho em Wembley... pelo Yeovil Town

Dan Burn foi emprestado ao Yeovil Town e aí foi feliz em Wembley pela primeira vez. Na League One, a terceira divisão inglesa, Burn alinhou em 41 jogos na temporada 2012/13 e disputou a final da competição no mítico estádio londrino, diante do Brentford. Marcou um dos golos da vitória do Yeovil Town, por 2-1, e venceu o primeiro título da carreira. A partir daí foi ganhando ímpeto. Viria a ter um novo empréstimo ao Birmingham City, ganhou espaço no Fulham, saiu para o Wigan Athletic, destacou-se no Brighton... e em 2021 voltou à casa de partida. Com 29 anos, foi contratado pelo Newcastle por 15 milhões de euros.

O miúdo rejeitado pelos «magpies» já leva 139 jogos de negro e branco. É cada vez mais um dos favoritos dos adeptos. Tomara! Abriu caminho à histórica vitória do Newcastle na final da Taça da Liga inglesa, neste domingo, com o primeiro golo do triunfo por 2-1 sobre o Liverpool. Foi o primeiro título doméstico do clube em 70 anos – a última vez que levantaram um troféu nacional foi em 1955 (Taça de Inglaterra). Fez-se valer da estatura para ganhar de cabeça, com um golpe cheio de intenção.

Foi destaque em campo e no balneário - Dan Burn já patenteou um estilo de dança ziguezagueante, que arranca muitas gargalhadas devido ao seu físico esguio. Na sequência da final, até o comentador televisivo Micah Richards quis aprender com Burn.

Felicidade no Newcastle merece chamada tardia à seleção inglesa

Este jogo fez dissipar as dúvidas que o circundavam pela chamada inédita à seleção inglesa. Visto como um jogador que vale sobretudo pelo físico e jogo aéreo, muitos duvidam da sua capacidade de jogar com a bola nos pés, algo importante para o futebol moderno. Aos 32 anos, Burn pode tornar-se o segundo estreante mais velho na seleção inglesa. Thomas Tuchel explicou a sua decisão:

«Teve uma carreira impressionante e é um jogador muito sólido. É um defesa muito sólido e um líder no grupo. Falei com o Dan e foi um telefonema muito impressionante com mensagens muito impressionantes que me deixaram muito confortável nesta convocatória, pois escolhemos um jogador de topo que nos ajudará a construir a equipa certa.»

Dan Burn vive o sonho tardio. Em declarações à Sky Sports após a final, Dan Burn admitiu a sua felicidade de forma humilde. «Já tive semanas piores. Não quero adormecer porque sinto que estou a sonhar e que vai ser tudo uma mentira. Sinto-me estranho, sinto-me entorpecido neste momento. Amanhã [no treino da Inglaterra], às 8 horas, vou ser o primeiro a lá estar. Acho que, quando se passa por tantas pausas para seleções e não se é chamado, pensa-se que o nosso tempo já passou. Mas estou muito, muito agradecido pelo novo técnico ter me dado uma oportunidade e quero agarrá-la com as duas mãos», mesmo com... nove dedos.