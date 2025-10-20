O Mundial Sub-20 é sempre sinónimo de esperança. A competição que reúne alguns dos melhores futebolistas jovens de todo o globo terminou na madrugada desta segunda-feira, no Chile, pondo em destaque várias promessas.

Numa competição ganha pela primeira vez por Marrocos (com um jogador do Famalicão em evidência), vários jogadores valorizaram-se no torneio organizado pela FIFA, tal como outros grandes nomes do presente e do passado. O Maisfutebol reúne uma lista de sete jogadores em destaque para acompanhar no futuro, com ajuda das estatísticas do Sofascore.

Eis sete jogadores que se destacaram no Mundial Sub-20:

Yassir Zabiri – Começamos pelo jogador em maior destaque na imprensa nacional, por ser atleta do Famalicão. Zabiri foi considerado Bola de Prata da competição, ou seja, segundo melhor jogador. Com cinco golos marcados, Zabiri marcou diante de Brasil, Colômbia, Coreia do Sul e… foi o homem do jogo diante da Argentina, na final.

Marcou dois golos, um deles pleno de oportunidade, o outro na marcação de um livre direto irrepreensível. Zabiri pode até nem ser um portento físico, nem técnico, mas é objetivo dentro da grande área e finaliza muito bem, com vários golos de primeira em antecipação aos defesas.

Othmane Maamma – depois de nomes como Maradona, Messi, Pogba ou Saviola, Maamma inscreveu o seu nome como o mais recente MVP de um Mundial Sub-20. Normalmente, é bom sinal – raramente há um que dê em ‘flop’. O extremo marroquino entusiasmou os adeptos no Chile, com jogadas eletrizantes pelos flancos que lhe valeram comparações ao jovem Cristiano Ronaldo (o número sete e as cores do equipamento ajudam).

Maamma não se destacou pelos golos (apenas um) mas pelas assistências, com quatro somadas, e pelos dribles. Espera ainda a estreia no Watford após ter recebido formação no Montepellier, de França, uma escola que já revelou outros grandes talentos. Custou mais de três milhões ao clube inglês.

Benjamin Cremaschi – filho de pais argentinos (com ascendência italiana), tem aos 20 anos já um respeitável currículo. Fez 107 jogos no Inter Miami, ao lado de Lionel Messi, Sergio Busquets ou Jordi Alba, e foi recentemente emprestado ao Parma, da Serie A.

Cremaschi destacou-se pelos golos marcados (cinco) e duas assistências. Através desses números, arrecadou a Bota de Ouro. Capitão da sua seleção e já internacional A pelos Estados Unidos, Cremaschi parece estar destinado a jogar na Europa.

Gilberto Mora – a grande esperança do futebol mexicano. Aos 17 anos, foi o grande destaque da equipa sub-20 do seu país. Tem feito história ao serviço do Club Tijuana, sendo titular indiscutível, e neste certame voltou a mostrar créditos.

Marcou três golos, foi o segundo jogador com mais dribles bem-sucedidos (13) e foi o jogador com mais passes chave (17)… tudo isso, com o México a cair nos quartos-de-final com dois expulsos. Outro jogador norte-americano destinado a atuar na Europa… e já se fala no interesse do Real Madrid.

Néiser Villareal – gosta de ser tratado por ‘Neyser’, em homenagem a Neymar. Numa seleção colombiana que ganhou o bronze, Villareal conseguiu ser Bota de Prata com cinco golos e uma assistência. Marcou três golos à Espanha, numa vitória colombiana por 3-2, quase que eliminando sozinho a La Roja nos quartos-de-final.

Aos 20 anos, tem números muito distintos. Pela Colômbia Sub-20 marcou 13 golos em 15 jogos em 2025, um registo bastante interessante. Porém, ao nível do Millionarios, o seu clube, procura ainda o primeiro golo em 26 jogos. Um finalizador a acompanhar nos próximos tempos.

Milton Delgado – é já considerado como um dos jovens valores do Boca Juniors, com experiência na equipa principal. Um médio completo, destacou-se tanto nos dribles bem-sucedidos (11), como nos cortes (23, o segundo melhor registo), como no capítulo do passe.

As exibições valeram-lhe uma Bola de Bronze, ou seja, foi considerado o terceiro melhor jogador do torneio. Indiscutível na seleção sub-20, já foi titular diversas vezes pelo Boca Juniors. Número cinco, tal como o capitão Leandro Paredes, promete evoluir bastante na Bombonera.

Élyaz Zidane – o segundo nome tem peso, mas não diz tudo. É o filho mais novo de Zinedine Zidane, antiga estrela de França, contudo escolheu uma posição bem diferente – defesa-central. Élyaz é o mais espadaúdo dos quatro irmãos, com 1,94m, mas não é ‘tosco’.

Foi o jogador do torneio com mais passes completados (502) foi também o jogador europeu com mais alívios (31). Esteio da defesa francesa, é um dos capitães da França Sub-20 que ficou em quarto lugar no torneio. Joga pelo Bétis B, de Espanha, à espera de uma oportunidade na La Liga onde o pai deslumbrou.