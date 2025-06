Pode parecer um pensamento comum no mundo do desporto. Quem tem o melhor jogador, teoricamente, estará mais perto de vencer. Porém, nos últimos anos, a NBA tem mostrado que essa norma pode ser difícil de passar para a prática.

Ora, este ano, Shai Gilgeous-Alexander, base canadiano dos Oklahoma City Thunder (OKC), venceu o prémio de jogador mais valioso (MVP) da fase regular e conquistou o título da NBA, este domingo, tornando-se no 15.º jogador da história a consegui-lo.

Este feito, repito, pode parecer comum, mas, na verdade, não acontecia desde 2015. Dez anos se passaram desde que Stephen Curry, estrela dos Golden State Warriors, venceu o prémio de MVP da fase regular e levantou o troféu Larry O'Brien.

Não é notícia que a NBA está cada vez mais competitiva. As equipas, nos dias de hoje, preparam-se cada vez mais para «bater» o campeão em título. A prova viva disso é que nos últimos sete anos tivemos sete campeões diferentes.

Ora, se já vivemos o tempo das 'dinastias', atualmente a realidade é outra. Ao analisar a equipa de OKC - que tem muito talento e jovens ativos - pode adivinhar-se uma presença assídua nas decisões nos próximos anos.

Importa relembrar que os Boston Celtics do português Neemias Queta, campeões da liga norte-americana de basquetebol em 2024, não passaram das meias-finais de conferência este ano, por exemplo. Isto sem perderem uma única peça chave. Ou seja, pode acontecer (a criação de uma tal dinastia para OKC), mas não tem sido regra.

Regressando àquilo que nos traz aqui, os últimos MVP's da fase regular, antes de Shai, não têm conseguido chegar à decisão da competição. Apenas Curry, em 2016, chegou à final da NBA, tendo perdido para os Cleveland Cavaliers.

De lá para cá, os melhores registos tinham-se ficado pelas finais de conferência: James Harden (2018) e Giannis Giannis Antetokounmpo (2019). Houve, inclusive, nomes que foram eliminados logo na primeira ronda de play-offs: Russell Westbrook (2017) e Nikola Jokic (2022).

Ora, torna-se então habitual que a equipa que conta com o melhor jogador não seja, por norma, campeã. Na verdade, dos 69 prémios de MVP atribuídos, apenas 24 culminaram com o título da NBA. 34,8 por cento, portanto.

Mas, estes dados tornam-se mais impactantes se pensarmos que desses 24 nomes, apenas quatro decorreram no presente século: Tim Duncan, San Antonio Spurs (2003), Lebron James, Miami Heat (2012 e 2013), Stephen Curry, Golden State Warriors (2015) e agora Shai Gilgeous-Alexander, OKC (2025).

Since MVP began in 1955-56, only 4 players have won the scoring title, MVP and NBA title in the same season in league history:



🏆 Shai Gilgeous-Alexander

🏆 Shaquille O'Neal

🏆 Michael Jordan

🏆 Kareem Abdul-Jabbar pic.twitter.com/lIEfJkHvIH