Andraz Sporar está a passar férias na Croácia com alguns amigos e a namorada, Mia Golob, companha inseparável do avançado do Sporting desde o final de 2016. A modelo eslovena captou a atenção do jogador em Ljubljana e a dupla tornou-se inseparável desde então.

A relação foi assumida publicamente a 1 de janeiro 2017, com a imprensa local a garantir que Mia Golob conferiu a Sporar a estabilidade emocional que lhe tinha faltado até então. Bem mais nova que o avançado (ainda tinha 17 anos quando começaram a namorar), Mia garante ser «simples como física quântica».

Quando se conheceram, Andraz Sporar estava no Basileia, na Suíça. Entretanto, o jogador de 26 anos já passou pela Alemanha (Arminia Bielefeld) e pela Eslováquia (Slovan Bratislava) antes de chegar a Portugal, instalando-se na Herdade da Aroeira com a namorada. Em meia época, fez sete golos em 18 jogos pelo Sporting.



