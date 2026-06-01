Localização: Miami Gardens, Florida, EUA

Capacidade: 65.000

Inauguração: 1987

Batizado de Hard Rock Stadium, também assume nome neutro no Mundial. É a casa dos Miami Dolphins, da NFL, e dos Miami Hurricanes, do futebol universitário, mas tem um currículo muito mais vasto: atualmente até recebe o Miami Open, em ténis, e o Grande Prémio de Miami, em Fórmula 1. Renovado em 2015, ganhou nova cobertura e uma imagem associada ao espetáculo à americana. Vai receber o último jogo da fase de grupos de Portugal, frente à Colômbia.

A cidade

Miami vai ser o quartel-general de Portugal, que escolheu Palm Beach para estagiar. É também o melhor sinónimo de praia, calor, música, arte urbana e mistura cultural. A influência latina sente-se na gastronomia, na música, na rua e até na língua: ouve-se castelhano por todo o lado. South Beach, Wynwood, Brickell e a zona de Biscayne Bay fazem parte de uma cidade vibrante, turística e visualmente muito reconhecível.

Jogos do Mundial 2026

Arábia Saudita-Uruguai

Segunda-feira, dia 15 de junho (Grupo H)

Uruguai-Cabo Verde

Domingo, dia 21 de junho (Grupo H)

Escócia-Brasil

Quarta-feira, dia 24 de junho (Grupo C)

Colômbia-Portugal

Domingo, dia 28 de junho (Grupo K)

Jogo dos 16 avos de final: 1J-2H

Sexta-feira, dia 3 de julho

Jogo dos quartos de final: W91-W92

Sábado, dia 11 de julho

Jogo do terceiro e quarto lugar: L101-L102

Sábado, dia 18 de julho