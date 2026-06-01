Miami Stadium
Vai receber sete jogos do Mundial 2026
Vai receber sete jogos do Mundial 2026
Localização: Miami Gardens, Florida, EUA
Capacidade: 65.000
Inauguração: 1987
Batizado de Hard Rock Stadium, também assume nome neutro no Mundial. É a casa dos Miami Dolphins, da NFL, e dos Miami Hurricanes, do futebol universitário, mas tem um currículo muito mais vasto: atualmente até recebe o Miami Open, em ténis, e o Grande Prémio de Miami, em Fórmula 1. Renovado em 2015, ganhou nova cobertura e uma imagem associada ao espetáculo à americana. Vai receber o último jogo da fase de grupos de Portugal, frente à Colômbia.
A cidade
Miami vai ser o quartel-general de Portugal, que escolheu Palm Beach para estagiar. É também o melhor sinónimo de praia, calor, música, arte urbana e mistura cultural. A influência latina sente-se na gastronomia, na música, na rua e até na língua: ouve-se castelhano por todo o lado. South Beach, Wynwood, Brickell e a zona de Biscayne Bay fazem parte de uma cidade vibrante, turística e visualmente muito reconhecível.
Jogos do Mundial 2026
Arábia Saudita-Uruguai
Segunda-feira, dia 15 de junho (Grupo H)
Uruguai-Cabo Verde
Domingo, dia 21 de junho (Grupo H)
Escócia-Brasil
Quarta-feira, dia 24 de junho (Grupo C)
Colômbia-Portugal
Domingo, dia 28 de junho (Grupo K)
Jogo dos 16 avos de final: 1J-2H
Sexta-feira, dia 3 de julho
Jogo dos quartos de final: W91-W92
Sábado, dia 11 de julho
Jogo do terceiro e quarto lugar: L101-L102
Sábado, dia 18 de julho