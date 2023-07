Um autêntico dilúvio adiou o início da cerimónia de apresentação de Lionel Messi que estava marcada para o final da tarde deste domingo em Miami. A intensa chuva deixou as bancadas do DRV PNK Stadium, a casa do Inter Miami, completamente vazias e pode mesmo comprometer a apresentação do craque argentino.

A cerimónia The Unveil (a revelação) já devia estar a decorrer a esta hora, em Miami, mas o cenário é desolador. Já havia avisos de tempestade ao final da tarde e esta chegou mesmo. Os milhares de adeptos que aguardavam junto ao estádio para entrar, tiveram de procurar refúgio, enquanto os técnicos no relvado procuravam salvaguardar o equipamento que estava montado para o evento. As bancadas estão, nesta altura, completamente vazias.

O Inter Miami publicou, entretanto, uma mensagem, a dizer que a prioridade é a segurança dos adeptos, prometendo uma atualização para breve. «A segurança dos nossos convidados é a nossa prioridade. Se você já está no estádio, por favor mantenha-se no seu veículo, vamos atualizando a situação por este meio», escreveu o clube, há poucos minutos, no Twitter.

Veja as incríveis imagens do dilúvio em Miami: