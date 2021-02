Zlatan Ibrahimovic criticou os desportistas que se envolvem em movimentos políticos e deu como exemplo LeBron James. O ativismo da grande estrela da NBA em relação ao ‘Black Lives Matter’ é algo que o sueco desaprova.

«Este é o primeiro erro que as pessoas famosas cometem. É melhor evitar certos tópicos e fazer-se aquilo em que se é bom ou corre-se o risco de se fazer mal as coisas», disse o avançado à Discovery.

«Jogo futebol porque sou o melhor nisso, não sou político. Se fosse, estaria envolvido na política», continuou.

Zlatan disse «gostar de LeBron James», mas, de seguida, apontou o dedo ao basquetebolista: «Não gosto quando as pessoas com estatuto falam de política. Dediquem-se àquilo em que são bons.»

A declaração de Ibrahimovic já mereceu comentários vindos dos EUA. O antigo velocista Michael Johnson atirou: «És muito bom no futebol, portanto, não devias exprimir a tua opinião sobre LeBron usar as suas plataformas para fazer a diferença ou sobre qualquer assunto que nada tenha a ver com futebol.»

Okay @Ibra_official based on your position @KingJames is great at basketball and shouldn’t voice his opinion about politics. You’re really good at football so you shouldn’t voice your opinion about Lebron using his platform for good. Or your opinion on anything outside football! https://t.co/xNbDo5vc9g