No nono de dez episódio do documentário The Last Dance o famoso jogo da gripe de Michael Jordan, o quinto da final da NBA em 1997 com os Utah Jazz é um dos temas centrais.

Mais de 20 anos depois, no documentário da ESPN, Jordan garantiu que ficou doente por ter comido, na noite anterior, uma pizza envenenada. A versão foi corroborada por Tim Grover (personal trainer) e George Koehler (assistente pessoal e melhor amigo), que estavam com o basquetebolista naquela noite de 10 de junho. «Ele encomendou a pizza e quatro ou cinco rapazes apareceram para entregá-la», recordou Koehler. «Paguei a pizza, pousei-a e pensei: 'Tenho um mau pressentimento em relação a isto'», acrescentou Grover.

«Não foi o jogo da gripe. Foi uma intoxicação alimentar», apontou Jordan, que acordou às 02h30 com vómitos, horas depois de ter comido sozinho a pizza grande, de massa fina e estaladiça com pepperoni.

Só que a versão do seis vezes campeão da NBA e de quem lhe era mais próximo é contestada pelo homem que diz ter confecionado e feito a entrega da pizza no quarto do hotel.

«Eu era o único adepto dos Bulls na loja. Lembro-me de ter dito: 'Vou fazer eu a pizza, porque não quero que lhe façam nada'», recorda Craig Fite em entrevista à 1280 The Zone, uma rádio de Salt Lake City. Fite conta que foi promovido semanas antes e que estava a chefiar o funcionamento da pizzaria naquela noite, razão pela qual não podia ausentar-se do espaço. Ainda assim, por saber que os Bulls estavam hospedados no hotel do qual foi feita a encomenda e que as probabilidade de esta ser destinada a um basquetebolista, não quis perder a oportunidade de fazer a entrega pessoalmente.

Fite diz que estava acompanhado apenas pelo condutor da mota quando entregou a pizza (e não por três ou quatro pessoas) e que estava muito fumo no quarto. «A janela estava aberta e ele ou estava em tronco nu ou com uma camisola de cavas. E por volta das 3 ou 4 da tarde em Park City [n.d.r.: uma pequena cidade nas imediações de Salt Lake City situada a mais de 2 mil metros de altitude] o sol esconde-se atrás da montanha e começa a fazer frio lá.»

Craig Fite não exclui a hipótese de Michael Jordan ter tido uma intoxicação alimentar, mas garante que, se a teve, não foi seguramente por ter ingerido aquela pizza, até porque naquela noite não houve qualquer caso reportado por clientes do estabelecimento dele. «Podem ter-lhe levado comida de outro sítio qualquer e ter sido mesmo uma intoxicação. Mas aquele pizza foi bem feita. Eu segui as normas», garantiu.

No dia seguinte, mesmo febril, Jordan arrancou uma grande exibição. Começou mal, mas foi crescendo. No segundo período anotou 17 dos 38 pontos com os quais terminou a partida, comandando os Bulls a uma vitória por 90-88 que lhes permitiu passarem para a frente da final da NBA, que seria decidida em Chicago dois dias depois.

O jogo da gripe... ou da intoxicação alimentar de Michael Jordan: