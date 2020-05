O documentário sobre a última época de Michael Jordan nos Chicago Bulls – «The Last Dance – continua a criar polémica e desta vez foi Sam Smith, jornalista que cobria o Bulls na altura a apontar o dedo ao antigo jogador de basquetebol.

Em entrevista à rádio 95.7 The Game, o autor do livro «The Jordan Rules», lançado em 1992, afirmou que várias coisas que Jordan diz no documentário são mentira.

«Há várias coisas no documentário, que eu vi, que Jordan inventou ou mentiu. Não eram coisas importantes, mas era como se saísse um filme baseado numa história verdadeira. É isso. Uma produção baseada numa história real. Muitos dos detalhes, como a história da pizza e da intoxicação [antes do jogo cinco da final com os Jazz em 97] não fizeram qualquer sentido», afirmou.

«Há outras questões nas quais não quero entrar. Não foram coisas significativas, mas a questão no final foi uma completa e flagrante mentira», acrescentou, sobre a saída de Jordan dos Bulls em 98, assim como de Scottie Pippen, Dennis Rodman e o treinador Phil Jackson.