A Federação de Futebol da Irlanda do Norte anunciou, nesta quarta-feira, a saída do selecionador Michael O’Neill, por causa do adiamento dos play-offs de qualificação para o Euro2020, diante da Bósnia Herzegovina, remarcados para 2021.

«Depois de reunir-se com as 55 federações por videoconferência, tudo indica que o organismo europeu vai remarcar os jogos dos ‘play-offs’, que decidem as últimas quatro vagas para o Europeu – adiado para o verão de 2021 -, para depois dos primeiros jogos da Liga das Nações, em setembro», comunicou o organismo que tutela o futebol nesse país.

O’Neill, que esteve à frente da seleção da Irlanda do Norte desde 2011, mostrou-se frustrado, mas compreensivo com a situação, tendo dito que «na situação não é possível continuar».

«Teria adorado a oportunidade de orientar a Irlanda do Norte nos ‘play-offs’ com a Bósnia-Herzegovina e ter a possibilidade de qualificação para outro grande torneio, mas a situação atual mostra que isso não é possível», lamentou Michael O’Neill.

Devido à pandemia do novo coronavírus, que parou o desporto a nível mundial, a UEFA adiou a fase final do Europeu para 2021, e os ‘play-offs’ de março para junho, inicialmente, antes de em abril serem novamente adiados, para uma data a definir, admitindo-se outubro ou novembro.