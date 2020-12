Está confirmado: um dos maiores nomes da história da Fórmula 1 vai voltar a ser representado nos monolugares a partir de 2021. Mick Schumacher, filho do heptacampeão do mundo Michael Schumacher, foi oficializado como piloto da Haas já a partir de 2021.

Em comunicado, a equipa norte-americana refere que o alemão de 21 anos assinou um acordo de «vários anos» e estão assim fechados os dois lugares principais da Haas.

Na terça-feira, a equipa do engenheiro Gunther Steiner tinha anunciado a contratação do russo Nikita Mazepin.

Nesta altura, na Fórmula 2, Mick Schumacher, ao serviço da Prema Racing, é líder do mundial, tendo 14 pontos de vantagem para o segundo classificado, Callum Ilott, quando falta uma corrida para disputar, em Sakhir, no Bahrein, no próximo fim-de-semana.