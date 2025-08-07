É uma ligação de dez anos que chega ao fim. Michail Antonio, avançado de 35 anos, já não é jogador do West Ham, anunciou o clube londrino esta quinta-feira.

Através de um comunicado, os «Hammers» informaram que não vão renovar o contrato do jogador, que terminava este ano. Antonio, recorde-se, teve um trágico acidente de carro em dezembro de 2024, tendo ficado afastado grande parte da restante temporada.

Por agora, o avançado jamaicano mantém o futuro em aberto. No entanto, o passado recheado pelo West Ham não é esquecido pelo clube londrino, que garante que continuará a prestar auxílio ao jogador.

«Michail será sempre um membro muito querido e respeitado da família West Ham United. Tal como tem sido o caso desde dezembro, o clube continuará a apoiá-lo e a ajudá-lo na sua reabilitação, oferecendo-lhe acesso a treinos, instalações e cuidados médicos, se necessário», pode ler-se no comunicado.

«Todos no West Ham United gostariam de agradecer sinceramente a Michail pelo seu serviço excecional e dedicado com a camisola claret e azul nos últimos dez anos», acrescentou o clube na nota publicada.

Michail Antonio chegou ao West Ham em 2015, proveniente do Nottingham Forest. Fez 323 jogos durante dez épocas e marcou 83 golos, tornando-se no melhor marcador do clube na Premier League..

Em termos de títulos, venceu a Liga Conferência no ano de 2023, em Praga, depois de bater a Fiorentina na final. Um troféu que pôs fim a uma seca de 43 anos do clube sem vencer qualquer competição oficial.

O West Ham informou, ainda, que vai prestar homenagens pela «magnífica contribuição» do avançado durante os próximos dias e até semanas.