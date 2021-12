O esloveno Andraz Sporar fez o quarto golo da temporada em Inglaterra, na vitória deste sábado do Middlesbrough frente ao Bournemouth, no Championship.



O jogo acabou 1-0 e o avançado do Sporting acabou por ser eleito o melhor em campo. Sporar leva 18 jogos oficiais e quatro golos no Boro.



Com a vitória, o Middlesbrough subiu ao nono lugar da classificação, a 12 pontos do líder Fulham, treinado por Marco Silva.



Nos jogos deste sábado, realce ainda para a vitória do Nottingham Forest sobre o Hull City por 2-1. O Forest teve os portugueses João Carvalho e Tobias Figueiredo na fase final do jogo e está no sétimo lugar do Championship.



VÍDEO: