Um dia depois de ter anunciado a saída do treinador Bo Henriksen, o Midtjylland, adversário do Benfica na 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões, goleou no terreno do Odense (5-1).

Anders Dreyer (24m e 58m), Gustav Isaksen (52m), Sory Kaba (61m) e Pione Sisto (73m) apontaram os golos dos «wolves». Pelo meio, Mads Frokjaer (32m) marcou para a equipa da casa.

Este foi o primeiro triunfo do Midtjylland no campeonato dinamarquês, depois de uma derrota e um empate nas duas primeiras jornadas.

Benfica e Midtjylland medem forças na próxima terça-feira, no Estádio da Luz (20h00).