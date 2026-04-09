A seleção feminina de futebol recebeu esta quinta-feira a visita de Miguel Barbosa, um jovem que em 2023 participou no histórico título de campeão de sub-19 do Famalicão e que, depois disso, perdeu uma perna.

A história de Miguel Barbosa, aliás, já foi contada no Maisfutebol. O então campeão de sub-19 começou por ter uma lesão grave, depois disso decidiu parar de jogar futebol e quando começou a correr foi atropelado por um comboio.

A perna teve de ser amputada e a partir de então Miguel Barbosa iniciou o sonho de desenvolver o futebol para amputados e até, se possível, criar uma seleção nacional da modalidade.

«O desporto é a ferramenta mais inclusiva que existe. Tenho um amigo de Braga que se viu obrigado a jogar em Espanha. É futebol de sete, as balizas com altura de futebol de cinco. Jogam-se duas partes de 25 minutos», disse na altura.

Ora Miguel Barbosa abraçou esta missão de lançar a modalidade em Portugal e esta quinta-feira, com a ajuda do amigo Milton Martins esteve na Cidade do Futebol, para confraternizar com a seleção feminina.

O objetivo da viagem de Miguel Barbosa e Milton Martins até Oeiras passa também por sensibilizar as meninas amputadas, para se juntarem de maneira a formar equipas mistas de futebol para amputados.