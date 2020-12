Vasco Seabra está de saída do Boavista.

Segundo apurou o Maisfutebol, o treinador de 37 anos irá reunir-se com a direção da SAD na manhã desta quarta-feira, para acertar os termos da rescisão do vínculo de duas épocas que o liga aos axadrezados, e já não irá orientar o treino marcado para a tarde.

A decisão surge na sequência de um empate a zeros frente ao Rio Ave, em Vila do Conde, que deixa o Boavista no 16.º e antepenúltimo lugar da Liga, com oito pontos.

Sob o comando técnico de Vasco Seabra, o Boavista venceu apenas por uma vez no campeonato (frente ao Benfica), tendo somado cinco empates e três derrotas em nove jornadas. Por outro lado, o treinador que na última época orientou o Mafra (na II Liga) apurou o Boavista para a 4.ª eliminatória da Taça de Portugal, depois de eliminar fora o Vizela.

Segundo apurou o nosso jornal, o mais forte candidato à sucessão de Vasco Seabra é Miguel Cardoso, que como treinador principal orientou Rio Ave, Nantes, Celta de Vigo e AEK de Atenas.