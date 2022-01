Miguel Costa está novamente detido por tráfico de droga. O antigo internacional português, atualmente com 43 anos, encontra-se a cumprir pena no Estabelecimento Prisional Regional de Olhão.



Recorde-se que o lateral formado no FC Porto, campeão da Europa de sub-16 e vice-campeão europeu de sub-18 por Portugal, já tinha sido detido pela Polícia Judiciária (PJ) por tráfico de droga - haxixe e ecstasy -, em janeiro de 2000, quando tinha apenas 21 anos.



Nessa altura, Miguel Costa representava o Marítimo, ficou dois meses em prisão preventiva no Estabelecimento Prisional do Funchal e viria a ser condenado a quatro anos de prisão, com pena suspensa.



A carreira do promissor lateral esquerdo ficou seriamente comprometida a partir daí. Em julho de 2020, numa altura em que se encontrava no Porto e desempregado, o antigo jogador contou a sua história ao Maisfutebol.



Agora, a propósito de uma reportagem sobre um jornal que os reclusos do Estabelecimento Prisional de Olhão lançaram, o Sul Informação esteve à conversa com Miguel Costa.



«Rodeei-me de pessoas que não devia», justificou o ex-internacional português (20 internacionalizações nas seleções jovens), uma vez mais, explicando que o jornal dos reclusos é uma experiência gratificante: «No fundo, estamos a pagar uma dívida à sociedade e o mínimo que podemos fazer é ganhar competências. Só se fizermos coisas boas é que as pessoas entendem que não somos uns bichos».



[foto que ilustra o artigo é da autoria de Pedro Lemos | Sul Informação]

