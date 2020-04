Miguel Fernandes, administrador da SAD do Feirense, manifestou-se indignado face à possibilidade de a I Liga chegar a o fim e a II Liga ser cancelada face à pandemia da covid-19. O dirigente refere-se a um «rumor», mas fala em «falta de verdade desportiva» e em «subidas na secretaria».

«A Liga é só uma. Os dois escalões são profissionais. Querem acabar agora com a II Liga para poupar dinheiro? Uma decisão destas fere a verdade desportiva e ainda mais se houver subidas na secretaria, pois entendemos que, se existirem condições para se jogar na I Liga, também haverá para se jogar na II Liga», começa por destacar Miguel Fernandes num comunicado distribuído à imprensa.

O responsável pela SAD relega as questões financeiras para segundo plano e fala em meritocracia. «A Federação ou a Liga poderão suportar o pagamento dos contratos televisivos até ao final da época aos clubes da II Liga, mas não faria mais sentido ajudarem-nos a reunir condições para que se realizem as dez jornadas que faltam? Isto, sim, seria meritocracia», prossegue.

Miguel Fernandes defende ainda que Portugal não tem necessariamente seguir as opções de outros países, até porque deu melhor resposta face à pandemia. «Não nos parece razoável seguir exemplos como os de França porque Portugal deu uma resposta muito melhor no controlo da pandemia. A sociedade em geral, e o futebol em particular, têm de dar sinais de retoma para evitar uma catástrofe financeira dentro de muito pouco tempo. Estamos a falar da sobrevivência económica de muitos setores da nossa sociedade, clubes de futebol incluídos», referiu ainda.

O Feirense ocupava o terceiro lugar da II Liga, a seis pontos do Farense e a oito do líder Nacional quando a competição foi interrompida à 24.ª jornada.