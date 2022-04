Miguel Oliveira registou esta sexta-feira as voltas mais lentas nas sessões de treinos livres do Grande Prémio das Américas de MotoGP, do Mundial de Velocidade em motociclismo.

O piloto da KTM foi o 23.º e penúltimo classificado na primeira sessão, com o segundo tempo mais lento (2.06,445 minutos) entre todos os pilotos. Na segunda sessão, Miguel Oliveira teve como melhor volta uma completada em 2.05,342, o pior tempo de todos por mais de meio segundo de diferença.

Miguel Oliveira chega à quarta corrida na sétima posição do campeonato. Na prova de abertura, não pontuou devido a uma queda. Depois, venceu na Indonésia e foi 13.º classificado na Argentina.

No sábado realizam-se mais duas sessões de treinos livres e as duas fases da qualificação (Q1 e Q2). A corrida disputa-se no domingo, às 19h00 (horas em Portugal Continental).